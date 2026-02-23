Porté par une dynamique sectorielle robuste, notamment dans les secteurs bancaire et agroalimentaire, l’indice de référence de la Place de Tunis a validé un nouveau record pour l’année 2026. Dans un marché discipliné, les flux de capitaux confirment la confiance des investisseurs.

La séance du lundi 23 février 2026 restera marquée par une étape symbolique pour la Bourse de Tunis. Le TUNINDEX a progressé de 0,91 %, clôturant à 14 948,59 points, soit son plus haut niveau depuis le début de l’année. Cette performance porte le rendement annuel (YTD) à un solide +11,14 %.

Une hausse construite sur des fondamentaux solides

Contrairement à des épisodes de volatilité spéculative, cette ascension est le fruit d’une progression régulière et sectoriellement diversifiée. L’indice des Banques (+1,16 %) et celui de l’Agroalimentaire et Boissons (+1,55 %) ont agi comme les principaux moteurs de la séance. La capitalisation globale du marché atteint désormais 39,045 milliards TND, témoignant d’une appréciation de 12,63 % sur l’année.

Liquidité : 8,14 MD TND de capitaux traités

Le dynamisme se reflète également dans les volumes de transactions. La séance a généré des capitaux totaux de 8,143 MD TND, intégralement concentrés sur le Marché Principal pour les titres de capital. Parmi les valeurs les plus actives, on retrouve :

Amen Bank

Poulina Group Holding (0,96 MD TND).

(0,96 MD TND). Attijari Bank

Palmarès : Entre envolées industrielles et prises de bénéfices

Le titre Atelier Meuble Int signe la plus forte hausse de la journée (+5,10 %), suivi de près par Magasin Général (+4,40 %) et la STIP (+4,37 %). À l’inverse, le secteur technologique et industriel a connu quelques replis, notamment pour Cellcom (-5,38 %) et Sanimed (-4,11 %).