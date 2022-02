Le nouveau bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), au cours de sa première réunion tenue jeudi 24 février 2022, a appelé le gouvernement à retirer la circulaire numéro 20 interdisant les négociations avec les syndicats sans autorisation préalable et à reprendre le dialogue social.

Selon un communiqué publié par son bureau exécutif, l’UGTT appelle également le gouvernement à honorer ses engagements, hâter l’application des accords conclus et trouver des solutions aux grands dossiers avec la participation de toutes les parties concernées pour faire sortir le pays de la crise politique, économique et sociale.

A rappeler que la centrale syndicale avait adressé, le 3 janvier 2022, une correspondance à la cheffe du gouvernement Najla Bouden ou elle a exprimé le rejet de la circulaire n°20 en date du 9 décembre 2021 relative aux négociations avec les syndicats.

De son côté, Bouden avait souligné dans un communiqué publié le 11 janvier 2022 que la circulaire n°20 imposant des conditions de négociation avec la partie syndicale n’a aucun rapport avec ce qui a été véhiculé concernant l’intention d’exclure la pratique du droit syndical garanti par la loi.

“L’objectif est d’assurer une coordination entre les ministères et les établissements publics d’une part et la présidence du gouvernement d’autre part” a précisé la cheffe du gouvernement.

“Il s’agit également d’éviter les conventions dont l’application est impossible sur le plan financier et qui sont signées sans coordination préalable notamment en cette conjoncture financière actuelle”, a-t-elle ajouté.

“La centrale syndicale est fière de la réussite de son 25e congrès à tous les niveaux et salue ses délégués qui sont dotés d’un sens particulier de dévouement et d’engagement et qui s’attachent à l’indépendance des décisions syndicales”, lit-on par ailleurs dans ce communiqué…