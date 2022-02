Vendredi 11 février 2022, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a donné à distance le coup d’envoi de la préparation du plan de développement 2023-2025, dans les gouvernorats de Médenine, Gabès, Tataouine, Kébili, Gafsa et Tozeur.

L’accent a été mis lors de la séance de lancement tenue au siège de l’Office de développement du Sud sur la méthodologie et les étapes de préparation de ce plan dont les grands axes doivent se baser sur les résultats des études stratégiques et sectorielles, d’après le ministère de l’économie.

Il s’agit de proposer des projets et des programmes permettant de réaliser les objectifs tels qu’ils sont fixés dans la vision de la Tunisie 2035, tout en tenant compte des résultats de la consultation nationale électronique en cours et des recommandations des commissions mixtes créées entre la présidence du gouvernement, l’UGTT et les organisations professionnelles.

Saïed assure que des équipes régionales seront créées en fonction des domaines de développement prioritaire et se chargeront notamment d’élaborer des rapports d’analyse sur les problèmes de développement et de concevoir une vision stratégique et des axes de développement du secteur concerné.

De son côté, le président de l’Instance générale au développement sectoriel et régional au ministère de l’Economie, Belgacem Ayed, a indiqué que ce plan, dont la préparation se déroule dans un contexte difficile caractérisé par la crise sanitaire de la COVID-19, doit répondre aux besoins et aux revendications des Tunisiens et aider à relever le défi de l’emploi, à préserver le pouvoir d’achat du consommateur, à alléger le taux d’endettement et à réaliser la croissance économique.