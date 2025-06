Le plan de développement 2026/2030, élaboré dans un nouveau cadre institutionnel, a été achevé dans sa phase locale, tandis que le volet régional devrait être finalisé d’ici un mois, a indiqué le secrétaire général du ministère de l’Economie et de la Planification, Faouzi Ghrab.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP, Ghrab a rappelé que le plan en question est élaboré dans le cadre d’une relation partant du niveau local pour atteindre le central. Cette approche n’était pas adoptée dans les plans précédents qui ont été axés sur un système central présentant des propositions et des orientations de développement, a-t-il encore précisé.

Le responsable a souligné que le plan 2026/2030 intervient dans un cadre politique et institutionnel basé sous le signe « construction et édification » et basé sur la concrétisation des objectifs de la constitution, notamment, le rôle social de l’Etat et du compter sur soi tout en accordant une importance aux volets local et régional dans la proposition des politiques de développement.

Il a rappelé que le Conseil national des régions et des districts qui constitue la deuxième chambre parlementaire, est doté de prérogatives en termes d’élaboration et d’adoption de plans de développement.

Et d’ajouter que le rôle des ministères et des autorités publiques dans l’élaboration du plan porte sur l’accompagnement, la formation et la mise à disposition des outils nécessaires.

Au sujet de l’état d’avancement de l’élaboration dudit plan, le responsable a souligné que le ministère œuvre à respecter les délais du circulaire de la présidence du gouvernement.

Il a fait savoir que le plan 2026/2030 est basé sur un processus ascendant accordant aux conseils locaux et régionaux un rôle important dans la proposition des projets de développement, vu que ces structures reflètent la voix du citoyen et transmettent ses avis.

Dans sa contribution à l’élaboration du plan, chaque conseil passe par trois étapes; à savoir le diagnostic de la situation de développement, l’identification des problématiques et la mise en place des listes des priorités ou des projets, a-t-il précisé.

Des rapports sont par la suite soumis aux conseils régionaux qui devront à leur tour présenter un rapport de synthèse à la date du 22 juillet, a-t-il encore expliqué.

Il fait remarquer que l’accent est mis sur la proposition de projets réalisables en s’appuyant sur des donnés et des études techniques, ajoutant que le ministère fournit des fiches techniques de projets pour faciliter l’opération de proposition par les conseils locaux.