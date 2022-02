Des organisations et associations de la société civile ont dit rejeter “toute ingérence de l’exécutif dans le travail de la justice”, appelant toutefois à une réforme structurelle du système judiciaire.

” Les pouvoirs ne doivent pas être concentrés entre les mains d’une seule personne dans des circonstances exceptionnelles “, estiment ces associations dans une déclaration conjointe rendue publique jeudi 10 février 2022.

Ces organisations rappellent que le président de la République, Kais Saied, a annoncé, le 7 février 2022, à l’issue de son entretien avec la cheffe du gouvernement, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et son remplacement par une instance provisoire en vertu d’un décret qui sera prochainement publié.

” La concentration de tous les pouvoirs entre les mains d’une seule personne porte atteinte aux dispositions de la Constitution et à l’indépendance de la justice “, soulignent-elles.

Les associations et organisations signataires de la déclaration invitent les forces vives de la nation et de défense de la démocratie et du caractère civile de l’Etat à faire front commun pour protéger les instances constitutionnelles et indépendantes, considérées comme pierre angulaire de toute édification démocratique”.

Cependant, on est dans le droit de poser cette question: où étiez-vous durant toutes années où ces mêmes institutions constitutionnelles n’ont pas accompli leur mission parce qu’elles pas indépendantes? Et donc, pourquoi n’avez-vous jamais protesté contre cet état de fait?

Alors vous organisations “de la société civile”, sachez que vous ne représentez rien à part vous-mêmes. En tout cas pas la majeure partie de la société tunisienne. Vous ne faites que du mimétisme (de ce qui se passe ailleurs) en condamnant à tort et à travers.