Tunisie Telecom déploie des efforts dans le développement durable et dans l’investissement afin d’assurer les meilleurs services simplifiés au profit des tunisiens en adoptant le très haut débit.

Des gros investissements et des concrétisations importantes

Tunisie Telecom investit massivement dans son infrastructure réseau afin d’assurer la meilleure expérience de communication aux tunisiens tout en se focalisant sur l’innovation, comme un vecteur principal de développement interne. L’objectif est de répondre aux aspirations de tous ses clients et de ses partenaires.

Ainsi, au cours des 3 dernières années, Tunisie Telecom a investi quelque 629 millions de dinars. Grace à ses investissements colossaux, l’opérateur possède le Réseau internet mobile 4G le plus rapide couvrant 95% de la population, un Backbone national avec plus de 30 000 Km de fibre optique. Ce qui en fait aujourd’hui le premier fournisseur de technologie aux entreprises et institutions en Tunisie, car toute connexion internet passe par TT.

En outre, ces investissements ont permis à l’opérateur national de couvrir 94 zones blanches (qui représentent une densité de population faible, rendant tout investissement en réseau non rentable) réparties sur 15 gouvernorats, 164 écoles et 59 centres de santé de base, ainsi que la couverture radio mobile du Sahara sur Tataouine, Kébili et aux zones frontalières.

Ce n’est pas tout. Tunisie Telecom a aussi augmenté sa bande passante à l’international à 660 gigabits seconde.

Leader de l’innovation en Tunisie, Tunisie Telecom a relevé le défi et s’est lancé dans le “First Call 5G“ en Tunisie, qui a été réalisé pendant le mois de décembre 2020 avec un débit de 2,2 Gbps, faisant ainsi un pas très important vers le futur hautement technologique.

L’opérateur national des télécommunications consacrera en outre une enveloppe additionnelle de l’ordre de 1,150 million de dinars à l’investissement dans le réseau et dans l’innovation technologique sur la période 2022-2025.

En termes de performances techniques, TT compte plus de 6 millions d’abonnés ; son réseau internet mobile 4G est considéré comme le plus rapide couvrant ainsi 95% de la population ; un réseau de 30 000 Km de fibre optique ; elle a la meilleure performance des services internet mobile pour les années 2019 et 2020, selon Nperf ; et a réussi l’exploit de mettre en place le First call 5G en Tunisie avec un débit de 2,2 Gbps.

Beaucoup de récompenses

Suite à ce qui précède, Tunisie Telecom a récolté, au cours des dernières années, récompenses sur récompenses. Ceci prouve la solidité et la justesse de ses choix technologiques, la force de son réseau et l’expertise de ses cadres et employés.

En effet, Tunisie Telecom s’est vu décerner le certificat de la “meilleure performance des services Internet mobile“ pour les années 2019 et 2020, selon la mesure de qualité réseau Nperf.

Elle est également l’un des principaux fournisseurs de services des Data Centers à travers ces deux Data Centers de Carthage certifié conforme aux spécifications ISO 27001 depuis 2016 et le Centre de Kairouan dédié à l’hébergement des systèmes d’information et à la fourniture de services du Cloud Computing.

L’opérateur constitue, enfin, un acteur majeur de la transition énergétique en Tunisie à travers la mise en place de plusieurs programmes tels que l’autoproduction d’énergie.