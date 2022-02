“Il s’agit de la première participation à l’étranger pour ce groupement d’entreprises, crée récemment à Monastir, et aura la particularité de fédérer en une seule entité les forces créatives de la Tunisie dans cette filière, avec une multitude de produits à promouvoir”, indique le coordinateur national de “Tunisie Créative”, Talel Sahmim.

Le projet “Tunisie Créative” qui se poursuit jusqu’en 2025, aspire faire évoluer la structuration des entreprises artisanales et à développer le partenariat entre les structures d’accompagnement et l’Université tunisienne, a-t-il souligné.

D’après lui, la création d’une licence en textile traditionnel, en collaboration avec l’Institut supérieur des métiers de la mode à Monastir, s’inscrit dans cette dynamique de hisser la qualité des produits et d’assurer une meilleure intégration des créateurs sur le marché du travail.

” Afin de mettre en valeur leur savoir-faire et faciliter leur accès aux marchés national et international, Creative Tunisia a appuyé les entreprises membres du Cluster à travers un shooting de plus de 536 produits pour la création de 6 catalogues professionnels et l’obtention de la certification internationale de qualité produit OEKO TEX STANDARD 100 au profit de 5 entreprises “, lit-on sur la page officielle du Cluster.

Rappelons que le projet d’appui au développement du cluster tissage traditionnel au Sahel mis en œuvre par l’ONUDI est financé par l’Union européenne avec une contribution de la coopération italienne.