Une délégation tunisienne s’est rendue, du 3 au 8 avril courant, au Canada pour établir des partenariats stratégiques dans le secteur du textile technique.

Cette mission a permis aux entreprises tunisiennes d’échanger avec des acteurs du secteur à Montréal et Toronto, de découvrir les dernières innovations et de créer de nouvelles opportunités de collaboration, indique, mardi, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

En marge de cette mission, un accord a été signé entre le Pôle Technologique Monastir-Fejja (MFCPôle), le Centre de Recherche et d’Innovation en Habillement de Québec (Vestechpro) et l’organisme gouvernemental canadien Techni Textile Québec.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE), soutenu par l’Union européenne en Tunisie, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, l’Ambassade de Tunisie au Canada et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement