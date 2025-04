Lancement du projet “NASIJ” pour l’insertion de 3710 jeunes dans le secteur textile

Un projet baptisé “NASIJ”, destiné à 3710 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, dont 50% de femmes, va être mis en oeuvre par le Centre Technique du Textile (CETTEX) et l’ONG “COSPE MAghreb” (Coopération pour le développement des pays émergentsà), une association à but non lucratif qui travaille dans le secteur de la coopération et de la solidarité internationale.

Selon le CETTEX, ce projet offrira aux jeunes actifs et à 1980 jeunes n’ayant ni emploi, ni formation, ni éducation, de nouvelles opportunités professionnelles et des compétences pour intégrer le marché du travail. Pour les femmes, il s’agit de renforcer leurs qualifications et de les aider accéder à un emploi stable dans le secteur textile.

D’après la même source, le projet est, aussi, destiné aux chômeurs, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables, qui ont besoin d’un accompagnement pour mieux s’insérer professionnellement.

Financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), le projet “NASIJ” est soutenu et accompagné par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) et l’Institut Supérieur de la Mode de Monastir.