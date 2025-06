Une convention de partenariat visant à promouvoir l’innovation, la durabilité et la digitalisation dans le secteur textile et habillement en Tunisie a été signée, entre La Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), l’Association Tunisienne des Chercheurs en Textile (ATCTex) et le Laboratoire de Génie textile (LGTex) relevant de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Ksar Hellal

L’accord vise également, à encourager les entreprises à s’engager dans des projets de recherches durables et numériques et à soutenir la transition écologique et numérique, indique vendredi la FTTH.

L’Association tunisienne des chercheurs en textile (ATCTex) est une association scientifique créée en 2007 par une équipe de professeurs et de chercheurs de l’ISET de Ksar Hellal.

Elle oeuvre à promouvoir la recherche scientifique et les études dans le domaine des textiles.