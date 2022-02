L’Union des éditeurs arabes (UEA) a élu l’éditeur tunisien Mohamed Saleh Maalej, pour la période 2022-2024, à la tête de la commission d’information et des relations publiques au sein de son Conseil d’administration.

L’élection du candidat tunisien intervient au terme des travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Union réunie, le lundi 31 janvier, au Caire, en vue d’élire un nouveau bureau pour sa dixième session (2022-2024), examiner le rapport du conseil d’administration pour la période 2019-2021 et adopter le budget général pour la période à venir.

Une liste de 23 éditeurs arabes étaient en lice pour les élections au sein de l’Union qui se tiennent en concomitance avec la tenue de la 53ème édition du Salon international du livre du Caire qui se poursuit du 26 janvier au 7 février dans la Capitale égyptienne.

Mohamed Salah Maalej avait auparavant occupé le poste de président de la commission des foires arabes et internationales au sein de l’UEA, pour trois mandats successifs. Cet éditeur était également à la tête de l’union des éditeurs tunisiens (UET).

D’autres part, les éditeurs arabes membres de l’Union ont renouvelé leur confiance en le candidat égyptien Mohamed Rached, maintenu à la tête de l’Union pour un nouveau mandat qui se poursuivra jusqu’à l’an 2024.

Le Conseil d’administration de l’UEA compte trente (30) membres parmi les éditeurs de la région. Selon le règlement de l’Union, la moitié d’entre eux est élue et l’autre moitié est nommée. Ainsi 15 membres représentant les Unions des éditeurs arabes sont élus.

Créée en 1962 sur décision de la Ligue des Etats Arabes, l’Union des éditeurs arabes est un organisme professionnel régional indépendant.

Son siège social est entre le Caire, -où se trouve le bureau de la présidence-, et Beyrouth pour le bureau du Secrétariat général. Les neuf commissions de l’Union mènent leurs travaux en étroite coordination avec le siège en Egypte et celui au Liban.

L’Union compte 1081 membres relevant des Unions des éditeurs arabes et des membres de l’Assemblée générale.

Elle représente les éditeurs arabes auprès des parties officielles arabes et internationales, des Unions et ligues professionnelles homologues et des instances de la société civile actives sur la scène culturelle et dans la défense des droits dont la liberté d’expression, l’édition et la lecture.