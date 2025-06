Les activités de clôture de la 16ème édition du Prix arabe Mustapha Azzouz de littérature pour enfants 2025 se sont déroulées récemment sur deux jours à la Cité de la Culture de Tunis, capitale.

Cet événement a été organisé en partenariat entre le Forum de la Littérature pour Enfants et l’Arab Tunisian Bank (ATB).

Le jury, présidé par l’écrivaine Nafla Dhahab et composé des écrivains Amal Mokhtar, Professeur Mohamed Al-Qadi, Hedi Khadhraoui, et du chercheur Fathi Ben Maamer, a tenu une série de réunions pour examiner 117 textes soumis par des auteurs et créateurs de littérature pour adolescents, ainsi que 22 textes créatifs écrits par de jeunes auteurs.

C’est lors de la cérémonie de clôture de haut niveau sur les lauréats des différentes catégories ont été dévoilés et récompensés.

L’écrivaine tunisienne Ichraf Ben Mourad, résidant au Qatar, a remporté le premier prix, d’une valeur de 12 000 dinars tunisiens (DT), pour son roman « Rêve de Lumière » (حلم نور).

Le deuxième prix, d’une valeur de 8 000 DT, a été attribué au roman « Couleurs de la Vie » (ألوان الحياة) de l’écrivaine tunisienne Basma Ghandouzi.

Quant au troisième prix, doté de 5 000 DT, il a été décerné à l’écrivain tunisien Ibrahim Riahi pour son roman « Le Garçon à l’œil paresseux » (الفتى ذو العين الكسولة).

Par ailleurs, le jury a remis trois prix financiers d’une valeur de 1 000 DT à chacun aux jeunes lauréats du concours destiné aux adolescents… Il s’agit de :

Nourcine Charfi d’Algérie pour son histoire « Les Graines d’Olivier » (بذور الزيتون),

de son compatriote Moatassam Billah Wathek Midani pour son roman « Vivons avec Respect » (لنعش باحترام),

et d’Islam Majoul de Tunisie pour son histoire « Là où est la Liberté… là est la Patrie » (حيث تكون الحرية.. يكون الوطن).

Au cours de la cérémonie de clôture, un hommage posthume a été rendu à feu Faraj Chouchane, éminent homme de culture et de médias, et ancien conseiller scientifique du Prix.

Madame Anissa Bouhajba Saâdaoui, ancienne directrice de la communication à l’Arab Tunisian Bank, a également été honorée en reconnaissance à l’importance de son rôle dans la création et le développement du Prix arabe Mustapha Azzouz de littérature pour enfants, et pour avoir encouragé le soutien régulier de la banque.

Les activités de clôture avaient débuté par l’accueil de 60 enfants ayant participé à trois ateliers organisés en marge de l’événement, en coopération et en partenariat avec le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées.

Cela a créé une atmosphère de carnaval rafraîchissante pour le Forum arabe de littérature pour enfants, dont l’ouverture a été supervisée par le Dr. Mohamed Ait Mihoub, président du Forum de la Littérature pour Enfants, et Madame Jamila Bel Tayeb, Directrice Générale de l’Enfance.

Cette année, le forum s’est penché sur le thème de « L’humour, la comédie et le jeu dans la création destinée aux enfants », et a présenté dix interventions scientifiques par les chercheurs Mohamed El Mai, Samia Dridi, El Idy Jallouli (Algérie), Chafik Jendoubi, Adel Khadhra, Noureddine Krediss, Moawia Al Farjani, Ridha Ben Salah, Ali Boujdidi et Soumaya Ben Salem.

