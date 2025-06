L’Institut français de Sousse accueille les 18 et 19 juin 2025 un colloque international autour du thème “Patrimoine culturel africain et technologies numériques : usages, innovations et circulation des savoirs” organisé par l’association française “Patrimundus” (Patrimoines du monde) fondée en 2019 et dédiée à la préservation, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel à travers le monde.

Questionner le rapport entre patrimoine et numérique s’inscrit dans un débat d’actualité au niveau des études et des recherches sur le patrimoine africain qui, riche de sa diversité culturelle et historique, se trouve confronté à des opportunités mais également à de nombreux enjeux liés à la transition du patrimoine africain vers l’ère numérique.

La conférence inaugurale qui sera donnée par le professeur émérite Nabil Kallala est intitulée “De la nécessité de numériser le patrimoine culturel africain : enjeux et incertitudes”.

Ce colloque se propose d’explorer les multiples facettes de l’interaction entre le numérique et le patrimoine en Afrique, en mettant l’accent sur les partages d’expériences, les défis rencontrés et les perspectives.

Réunissant universitaires, chercheurs et différents acteurs qui animent et nourrissent les champs de recherche sur le patrimoine culturel et les pratiques numériques en Afrique, en provenance de plusieurs pays (Tunisie, Algérie, Soudan, France, Maroc, Benin, Congo …) la rencontre scientifique sera une occasion pour se pencher sur l’état des lieux des pratiques numériques en matière de gestion et de valorisation numérique du patrimoine culturel africain ainsi que des outils existants (numérisation 3D, bases de données, plateformes d’archivage). L’objectif étant de repenser les approches traditionnelles de la gestion du patrimoine en Afrique, tout en intégrant les potentialités offertes par les nouvelles technologies, de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux actuels et de tracer des pistes pour un avenir où le patrimoine africain pourra s’épanouir dans le monde numérique, tout en restant fidèle à ses racines culturelles et historiques.

Le colloque ambitionne à travers une série de séances scientifiques et professionnelles, de donner de la visibilité à la formation et la recherche africaine et internationale sur le patrimoine et d’encourager des collaborations internationales et la mise en réseau des professionnels du secteur culturel et patrimonial en Afrique.

La médiation numérique, levier crucial pour rendre le patrimoine accessible au plus grand nombre, sera au cœur du débat. Cet axe se penchera sur les différentes formes de valorisation numérique (expositions virtuelles, applications mobiles, plateformes collaboratives, réalité virtuelle et augmentée, cloud), avec une attention particulière aux innovations africaines.

Les questions relatives aux droits d’auteurs sur les objets numérisés, à la protection des données culturelles sensibles et aux moyens d’établir des cadres juridiques respectueux des cultures et des savoirs locaux tout en encourageant l’innovation seront également au programme de plus de trente communications programmées pour ce grand rendez-vous du patrimoine et du numérique.