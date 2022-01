Les bureaux de l’emploi et du travail indépendant dans le gouvernorat de Nabeul ont recensé 3589 offres d’emploi au cours de l’année 2021 contre 5177 pendant l’année 2020, soit une baisse significative de plus de 30%, selon un rapport publié récemment par la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle à Nabeul.

Le même document indique les offres d’emploi destinées aux diplômés de l’enseignement supérieur ont également décliné de 21%, passant de 956 offres durant l’année 2020 à seulement 759 offres pendant l’année 2021.

Ces opportunités d’emploi se sont soldées par l’embauche de 2999 demandeurs en 2021 contre 3312 au cours de l’année 2020, soit une diminution de 9,5%.

Les raisons de ce recul, d’après le rapport, sont imputables à la régression des activités économiques en Tunisie au début de l’année précédente à cause de la crise liée au Coronavirus, la suspension d’activités de nombreuses firmes ainsi que le rétrécissement des opérations d’investissement.

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires des programmes actifs d’emploi (stages d’initiation à la vie professionnelle et contrats dans le cadre du programme du service civil volontaire) a atteint 6044 personnes en 2021 contre 5439 en 2020, soit un taux d’amélioration de 11 %, souligne le rapport.