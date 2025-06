Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a déclaré à l’Agence TAP que la stratégie de travail du ministère durant le plan de développement 2026-2030 reposera sur un ensemble de grandes orientations fondées sur des mécanismes innovants de prospective du marché du travail.

Ces orientations contribuent à réduire le taux de chômage, notamment par la mise en place d’un mécanisme de prospective du marché du travail, la création d’un parcours d’enseignement technique, et la poursuite de l’encouragement de l’initiative privée, a-t-il dit, lors de sa participation aux journées de formation sur la sécurité routière organisées par le centre sectoriel de formation aux métiers du transport et de la logistique à Borj Cédria (gouvernorat de Ben Arous.

Le ministre a ajouté que la stratégie de travail du ministère devrait s’appuyer sur une vision prospective et un mécanisme de prévision des besoins du marché du travail, aux niveaux national et international, en continuant à conclure des accords avec plusieurs pays pour le recrutement des diplômés de la formation professionnelle, tout en valorisant et développant le système de formation professionnelle, dans le but d’augmenter le taux d’insertion des diplômés des différents centres de formation professionnelle, estimé à environ 70 %.

Le ministre a précisé que le département se penche actuellement sur la création d’un nouveau parcours éducatif appelé « parcours de l’enseignement technique », qui sera intégré à l’orientation dès l’enseignement général, en complément de la formation professionnelle, lequel sera capable d’accueillir un plus grand nombre d’apprenants.

Il a également indiqué que le ministère œuvrera, dans le cadre de ses orientations en matière d’investissement dans les ressources humaines, en collaboration avec les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et l’ensemble des intervenants via le Conseil supérieur de l’éducation, à élaborer une vision claire de ces parcours, leur organisation et leurs mécanismes de fonctionnement, selon une approche globale basée sur la mise en place d’une politique publique efficace pour l’emploi.

Le ministre a considéré que l’approche économique fondée sur la formation, l’accompagnement et le soutien des entreprises communautaires constitue l’un des choix stratégiques dans l’approche de développement du ministère.