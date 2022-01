Le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) vient de lancer un appel à projets au profit des porteurs de projets artistiques en vue de les soutenir dans la création et la réalisation des contenus culturels et la coproduction d’expériences numériques.

La date limite pour la soumission des dossiers de candidatures est fixée au 31 janvier 2022.

Chaque demande doit faire état des besoins de l’artiste/la structure pour bien mener à terme son projet, indique un communiqué du Centre publié mardi 11 janvier sur sa page Facebook.

Le programme de coproduction mettra à disposition des artistes les équipements spécialisés du centre de production afin de les soutenir dans l’avancée de leurs projets.

Les projets nécessitant l’utilisation du matériel audiovisuel, services numériques fournis par des startup incubées par le TICDCE, les stations de post production ou l’accès à un espace de travail peuvent faire l’objet d’une demande de coproduction.

Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique est un Incubateur des projets innovants et des startuppers actant dans le domaine de la culture. Il offre des laboratoires de recherche, d’expérimentation, d’accompagnement, de diffusion des études et des initiatives innovantes dans le secteur de la culture.

Il s’agit d’un Centre technique de développement de la culture et des nouvelles technologies qui s’y attachement et un espace de formation et de promotion de la culture par la technologie.

Outre ces dimensions stratégiques, ce centre contribue au développement des relations avec les institutions de recherche et les centres de formation œuvrant dans le domaine de la culture et du numérique

Il s’agit d’un laboratoire d’innovation administrative dans le secteur public culturel, un centre de documentation, de soutien des études, de sondages, d’enquêtes dans le domaine de la culture en relation avec les technologies du numérique et de l’innovation

Le Centre s’adresse à tout porteur de projet de création d’une entreprise, à toute entreprise nouvellement créée, avec un potentiel de développement d’applications, produits ou services innovants et à tous les domaines de la création artistique et des industries créatives.