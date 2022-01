Les quantités de pluies enregistrées en Tunisie durant la période allant du 1er septembre 2021 au 11 janvier 2022 se sont établies à 66,8 mm, soit 60% de la moyenne de la période (110,8 mm), a fait savoir, mardi 11 janvier 2022, l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les quantités les plus importantes ont été enregistrées sur le nord-ouest, s’établissant à 112 % par rapport à la moyenne enregistrée en pareille période avec un excédent de 11,6%.

Par contre, la plupart des régions ont connu une régression remarquable des précipitations, notamment le centre et le sud. A cet égard, les régions du centre-ouest et l’est et celles du sud-ouest et est ont enregistré des déficits pluviométriques respectifs de 66%, 62%, 54% et 84%, selon l’observatoire.