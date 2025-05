Le mois d’avril 2025 a été un mois très pluvieux en Tunisie. Les quantités de pluie ont été deux fois plus importantes que la normale dans plusieurs stations (Jendouba, El kef, Siliana, Monastir, Thala, Kasserine et Gafsa), indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son bulletin climatique publié lundi.

Des quantités très importantes ont été cumulées en une seule journée : (36 mm à Tabarka le 16 du mois, et 38 mm le 20, à la station de Monastir on a enregistré 34,4mm le 28 et à Siliana, il est tombé 64,1mm le 27 du mois).

Les régions du nord et surtout le centre du pays ont dépassé largement la normale. Au nord le cumul total représente 149,1%, au centre le cumul total représente 191,7% de la normale.

Au sud du pays, la pluviométrie a été déficitaire de 40% par rapport à la normale.

Malgré les épisodes des précipitations abondantes qui ont donné des cumuls importants dans plusieurs stations, les températures ont été plus chaudes que la normale avec une anomalie de + 0,8 °C.