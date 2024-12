Les précipitations enregistrées durant les 24 dernières heures ont concerné 13 gouvernorats, à des quantités variables, selon la pluviométrie publiée, vendredi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Le gouvernorat le plus arrosé a été celui de Monastir. Les délégations de Sayada-Lamta-Bou Hajar et Ksar Helal ont ainsi, enregistré d’importantes quantités de pluies 30 mm tandis que la délégation de Moknine a enregistré 27 mm.

Des quantités moins importantes ont été enregistrées dans les différentes délégations de la région.

D’autres gouvernorats ont été également concernés par les dernières précipitations à l’instar de Ben Arous, où les services de l’INM ont recensé 20 mm de pluies à Hammam Lif et 16 mm à Radès.

Dans les gouvernorats de Nabeul, les délégations de Grombalia et de Menzel Bouzelfa ont enregistré respectivement 19 mm et 16 mm.

Des quantités plus modestes ont été également, enregistrées à Cherfech 15, Megrine 15, Sidi Thabet 12, El Alia 14, El Mida 13, Tabarka 10, Tekelsa 10.

Les quantités les plus faibles variant entre 1mm et 5mm ont été recensées dans certaines délégations de différentes régions dont Tunis, Zaghouan, La Manouba, Sousse, Nabeul, Béja, Jendouba et le Kef.