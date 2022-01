Une jeune entreprise australienne, AirSeed Technology, a fait recours à l’intelligence artificielle et à une armée de drones lanceurs de graines pour lutter contre la déforestation.

Cette start-up utilise une flotte d’octocoptères très avancés qui lancent des gousses de graines au sol depuis le ciel.

“Chacun de nos drones peut planter plus de 40 000 gousses par jour et voler de manière autonome”, a déclaré Andrew Walker, PDG et co-fondateur d’AirSeed Technologies, cité par euronews.green.

“Par rapport aux méthodes traditionnelles, c’est 25 fois plus rapide, mais aussi 80 % moins cher”.

Avant le décollage, chaque trémie de drone est chargée de gousses spécialement sélectionnées et compatibles avec l’habitat correspondant.

Les gousses sont fabriquées à partir de déchets de biomasse, fournissant un revêtement riche en carbone qui protège les graines des oiseaux, des insectes et des rongeurs.

“Le créneau réside vraiment dans notre biotechnologie, qui est le système de soutien de la graine une fois qu’elle est au sol”, explique Walker.

“Il protège la graine de différents types d’animaux sauvages, mais soutient également la graine une fois qu’elle germe et aide vraiment à fournir tous les nutriments et sources minérales dont elle a besoin, ainsi que certains pro-biotiques pour vraiment stimuler la croissance à un stade précoce.”

100 millions d’arbres d’ici 2024!

Une fois en vol, les drones parcourent des trajectoires de vol fixes, plantant des modèles prédéfinis et enregistrant les coordonnées de chaque graine.

Cela permet à la start-up d’évaluer la santé des arbres plantés au fur et à mesure de leur croissance.

“Nous sommes très conscients du fait que nous devons restaurer la santé des sols, nous devons restaurer les communautés microbiennes dans le sol et nous devons restaurer les principaux fournisseurs d’habitats pour les animaux”, poursuit Walker, qui pense que le ciel est la limite pour la technologie basée sur les drones.

L’entreprise a déjà planté plus de 50 000 arbres et vise à en planter 100 millions au total d’ici 2024.