L’intelligence artificielle, thématique en vogue à l’échelle mondiale, sera, cette année au cœur, de la deuxième édition du salon « BIGTECH AFRICA » le rendez-vous panafricain de l’innovation technologique qui aura lieu, au Parc des expositions du Kram (Banlieue nord de Tunis), du 9 au 11 septembre 2025.

« Façonner l’avenir de la tech en Afrique », est la thématique centrale de cet évènement qui rassemblera entreprises et start-up et aussi les acteurs phares des nouvelles technologies dans le continent.

Le programme de la deuxième édition de « Bigtech Africa », s’articule autour de l’impact des technologies sur l’Afrique et son avenir numérique.

Les panels prévus traiteront surtout de l’IA Générative dans la Finance et les Télécoms, les technologies pour un développement durable et inclusif, le Sommet Africain de l’Investissement Startup (ASIS), le e-commerce au service de l’Afrique, la Tech et inclusion numérique et le futur de la technologie et de l’innovation mondiale.

En prévision de cet évènement organisé par le groupe TMP (Tunisie Place de Marché), un appel à idées pour l’organisation d’un Hackathon, de challenge ou de compétition technologique a été, aussi, lancé …

BIGTECH AFRICA ne se limite pas à l’exposition des plus récentes nouveautés du monde de la technologie, selon son organisateur. Il s’agit, aussi, d’une opportunité de mettre en lumière les innovations des entreprises, de rejoindre les leaders technologiques locaux et africains et d’explore les toutes dernières tendances du secteur.

Un Pavillon canadien est prévu à « BIGTECH AFRICA 2025 ». Son objectif est d’établir un pont stratégique entre l’innovation africaine et canadienne.

« À travers un pavillon national, le Canada affirme sa volonté de renforcer les liens entre ses écosystèmes d’innovation et ceux de l’Afrique, en misant sur la co-innovation, les partenariats durables et l’engagement technologique responsable ».

«Le pavillon canadien incarne notre volonté d’aller au-delà des discours pour bâtir des collaborations concrètes et mutuellement bénéfiques avec nos partenaires africains », selon le site de TPM.