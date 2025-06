Tunisie : AINS 3.0 réunit professionnels et étudiants autour de l’IA et d’un hackathon territorial

La troisième édition du Artificial Intelligence National Summit (AINS 3.0) se tiendra du 13 au 15 juin 2025 à Sousse. Organisé par l’IEEE INSAT Computer Society SBC, ce sommet national réunira plus de 200 participants autour d’une vision ambitieuse : “Démocratiser l’Intelligence”. Cette thématique reflète une volonté profonde de rendre l’intelligence artificielle accessible à tous les secteurs de la société tunisienne, en simplifiant les démarches administratives et en favorisant l’innovation dans divers contextes sociaux.

Selon un communiqué dont l’agence TAP a reçu copie, l’événement se distingue par une approche territoriale inclusive, visant à représenter les 24 gouvernorats tunisiens. Cette démarche témoigne de l’engagement des organisateurs à faire de l’IA un levier de développement national, adapté aux spécificités culturelles et sociales du pays et en privilégiant les échanges entre professionnels et étudiants.

Le programme promet une expérience immersive avec trois jours d’activités intenses conçues pour stimuler la créativité et l’innovation. Le hackathon révolutionnaire défiera les participants à développer des solutions innovantes basées sur les Large Language Models (LLMs) pour simplifier et moderniser les démarches administratives tunisiennes. Parallèlement, une compétition de data science, hébergée sur la plateforme Kaggle, proposera deux catégories soigneusement adaptées aux débutants et aux niveaux intermédiaire-avancé, garantissant une participation inclusive pour tous les profils.

Des ateliers pratiques et des conférences animées par des experts reconnus offriront aux participants des opportunités d’apprentissage et de perfectionnement, tandis que des moments de networking privilégiés favoriseront les rencontres fructueuses entre professionnels et étudiants, créant un écosystème dynamique d’innovation.

Une nouveauté marquante cette année enrichit le programme : une session posters dédiée aux projets académiques facilitera les échanges entre chercheurs et industriels, renforçant ainsi le pont essentiel entre la recherche fondamentale et l’application pratique dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Bien plus qu’un simple événement, AINS 3.0 nourrit une stratégie nationale ambitieuse : fédérer les talents universitaires et professionnels autour de l’intelligence artificielle et positionner la Tunisie comme un hub régional d’innovation dans ce domaine stratégique.

Cette édition s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation numérique que connaît la Tunisie, promettant de marquer une étape décisive dans le développement de l’écosystème technologique national.