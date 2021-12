– Verstappen offre à Honda sa première couronne en F1 depuis 1991

– La Scuderia AlphaTauri obtient un double top 5

– Verstappen remporte sa 10ème victoire de la saison grâce à un dépassement dans le dernier tour.

– Au cours des 1 297 tours de course qui ont constitué la saison 2021 de Formule 1, seul le dernier tour a compté.

Cinq tours seulement après avoir été distancé de 13 secondes et apparemment destiné à une deuxième place lors du Grand Prix d’Abu Dhabi de dimanche, Max Verstappen (Honda) s’est soudainement retrouvé directement derrière le leader Lewis Hamilton avec un tour pour remporter le championnat du monde de Formule 1.

Verstappen était à la traîne au début du dernier tour, mais il n’a eu besoin que de trois virages pour se glisser à l’intérieur de Hamilton et prendre la tête. Les deux hommes sont restés roue contre roue pendant les courbes suivantes.

Une poignée de virages avant que Verstappen ne se détache pour remporter la victoire et sa première couronne en F1.

Le pilote de Red Bull Racing a offert à Honda son premier championnat du monde de Formule 1 depuis le titre d’Ayrton Senna en 1991 et a donné à Honda 11 victoires pour la saison, son record depuis 1988 (15).

Verstappen s’est élancé en pole position mais s’est rapidement retrouvé derrière Hamilton, le septuple titré ayant conservé la tête malgré une brève sortie de route pour éviter un défi du poleur au virage 4. Le Néerlandais s’est retiré de la deuxième place au 14e tour et Hamilton l’a couvert un tour plus tard, promouvant la Honda de Sergio Perez en tête, où il passera les six tours suivants, luttant contre Hamilton et permettant à Verstappen de rogner près de huit secondes sur son avantage.

Un arrêt pendant une période de voiture de sécurité virtuelle au 36e tour a donné à Verstappen des pneus neufs, mais l’a ramené à près de 20 secondes de la tête. Il était revenu à 13 secondes à six tours de l’arrivée lorsque Nicholas Latifi a apporté le salut. La chute de Latifi a fait sortir la voiture de sécurité, regroupant le peloton et éliminant l’avantage d’Hamilton.

Verstappen a été en mesure de se rapprocher d’Hamilton, mais il semblait avoir cinq voitures doublées entre lui et le leader, car le contrôle de course a déterminé qu’ils n’auraient pas le temps de déplacer les véhicules doublés et de fournir un tour de drapeau vert pour déterminer la course. Mais alors que les voitures se dirigeaient vers le début du dernier tour, les commissaires ont permis aux voitures retardées de passer la voiture de sécurité, plaçant Verstappen directement derrière Hamilton pour le redémarrage qui allait finalement lui donner son premier championnat.

Les Honda de la Scuderia AlphaTauri ont obtenu le meilleur résultat de leurs deux années d’existence, Yuki Tsunoda se plaçant au meilleur rang de sa carrière, tandis que Pierre Gasly est arrivé en cinquième position. Perez avait un podium à portée de main dans les derniers tours mais a été contraint d’abandonner avant le dernier restart.

La victoire et le championnat mettent fin à la participation de Honda en Formule 1 après le retour du constructeur en 2015. Honda a remporté 17 des 141 courses de ces sept saisons, avec 13 poles et 49 podiums. Au total, depuis son entrée en F1 en 1964, Honda a remporté 89 courses, six championnats pilotes et six championnats constructeurs.

Toyoharu Tanabe

Directeur technique, Honda F1

“Honda a commencé ce projet actuel de F1 en 2015 et dès le début, gagner les championnats a toujours été notre objectif. Nous y avons consacré beaucoup d’efforts, en nous mettant au défi chaque jour alors que nous nous efforcions de nous améliorer et maintenant nous avons atteint notre objectif. Il est regrettable que nous ayons dû retirer Checo de la course, après avoir repéré une anomalie sur les données de sa POWER UNIT, mais jusqu’alors il a fait preuve d’un grand esprit d’équipe, jouant son rôle dans le résultat final.

Pour la Scuderia AlphaTauri Honda, les deux pilotes se sont bien comportés tout au long du week-end et la quatrième place de Yuki est son meilleur résultat de sa saison de rookie. Il a vraiment mis en œuvre tout ce qu’il a appris cette année et, avec la bonne conduite habituelle de Pierre pour arriver à la cinquième place, c’est le meilleur résultat global de l’équipe dans ce qui a été une excellente année pour eux.

Malheureusement, nous avons manqué le titre des constructeurs, mais nous sommes tout de même heureux d’avoir remporté celui des pilotes avec Max. Au nom de Honda, je tiens à remercier tout le monde chez Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri, ainsi que tous les pilotes avec lesquels nous avons travaillé depuis 2015 et les fans qui nous ont toujours soutenus. Notre défi en Formule 1 est désormais terminé avec cette course, mais l’expérience que nous avons acquise alimentera les futures technologies de Honda, qui continuera à relever de nouveaux défis à l’avenir. À tous les acteurs de la Formule 1, un dernier merci”.

Masashi Yamamoto

Directeur général, Honda F1

La course d’aujourd’hui marque la fin du projet F1 de Honda. Nous sommes revenus dans le sport en 2015 en tant que fournisseur de PU, attirés par cette technologie de PU hybride très sophistiquée. Au cours de notre dernière saison, nous nous sommes battus avec des rivaux très forts et nous sommes sortis vainqueurs du monde de la Formule 1.

Cela est dû au travail acharné de tous nos ingénieurs et mécaniciens, et pas seulement de ceux qui sont sur la piste de course. Ils n’ont jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles, et ont réalisé de nombreuses percées technologiques en cours de route. Nous avons pu prouver la validité et l’efficacité de notre technologie et les capacités de notre personnel.

Bien sûr, nous n’aurions pas pu obtenir ces résultats sans le rôle majeur joué par nos grands partenaires, Red Bull Racing avec qui nous avons remporté le titre et aussi la Scuderia AlphaTauri qui nous a accueillis avec un esprit ouvert, nous permettant d’avancer ensemble après trois années difficiles. Nous ne devons pas oublier McLaren, avec qui cette ère a commencé en 2015 et tous les pilotes qui ont travaillé avec nous, en fournissant toujours le maximum d’efforts pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nous pouvons dire que ce projet a été un succès puisque nous quittons ce sport en ayant aidé Max Verstappen à remporter le championnat du monde des pilotes Cependant, il pourrait être considéré comme un succès encore plus grand s’il reste dans le cœur et l’esprit de nos fans et leur sert d’exemple lorsqu’ils doivent eux aussi relever un grand défi. Honda passe maintenant à un autre défi, celui de la neutralité carbone, en utilisant au mieux les technologies et les ressources humaines développées en Formule 1. Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri continueront à utiliser une PU développée par Honda, tandis que notre entreprise entame un nouveau chapitre et j’espère que les fans continueront à nous soutenir. Une fois encore, j’aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet de F1 et les fans. Domo arigato

Max Verstappen – Red Bull Racing Honda

Départ : 1er, Arrivée : 1er – Champion du monde de F1 2021

” C’est incroyable d’être champion du monde et je n’aurais pas pu demander une dernière course plus folle de l’année. C’était un peu les montagnes russes, de ne pas vraiment avoir une chance de gagner jusqu’au dernier tour, tout s’est mis en place, et nous devions y aller. Je n’ai cessé de me dire que j’allais tout donner jusqu’à la fin et c’est ce que nous avons fait. Bien sûr, avec le redémarrage de la voiture de sécurité dans le dernier tour, nous avions les pneus les plus frais, mais vous devez toujours faire le mouvement – heureusement, ça a marché.”

Je veux dire un grand merci à Checo, grâce à sa performance aujourd’hui, j’ai gagné le championnat, il conduisait son cœur pour cette équipe. Aujourd’hui, il a montré exactement ce qu’est un bon travail d’équipe, c’est un coéquipier incroyable. Mercedes a remporté le championnat des constructeurs et nous avons remporté le championnat des pilotes, ce qui montre vraiment que tout au long de l’année, nous nous sommes poussés les uns les autres jusqu’au bout. Lewis est un pilote extraordinaire, ça ne fait aucun doute. Bien sûr, nous avons eu nos moments tout au long de la saison, mais je pense que vous savez qu’après tout, nous avons eu une lutte incroyable cette saison et je pense que les deux équipes ont tout donné.”