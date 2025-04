Les villes de Matmata et Tataouine accueilleront les 26 et 27 avril courant la troisième étape du Championnat national de rallye sur route, placé sous l’égide de la Fédération tunisienne des motocycles et activités affiliées (FTMAA) et avec l’organisation du Tunis Moto Club (TMC).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Mohamed Ben Messaoud, porte-parole du TMC, a indiqué que cette étape, Baptisée “Discovery Rally”, verra la participation d’environ 60 compétiteurs ainsi que 120 accompagnateurs. Il a précisé que toutes les mesures ont été prises sur le plan de la logistique pour garantir un parcours conforme aux normes de sécurité routière.

Et le porte-parole d’ajouter: “la course débutera le 26 avril dans la ville de Matmata sur une distance de 80 km, avant de reprendre le lendemain avec un circuit partant de Matmata en direction de Tataouine, puis retour vers Matmata sur un trajet total de 360 km”.

Ben Messaoud a, également, souligné que la course inclut un aspect touristique et promotionnel pour les régions du désert tunisien. Un rallye touristique sera, d’ailleurs, organisé le 27 avril avec la participation de coureurs d’Algérie et de Libye, afin de promouvoir les zones désertiques de la Tunisie. Le rallye touristique poursuivra ensuite son parcours de Tataouine vers Tabarka.

De son côté, le secrétaire général de la FTMAA, Mongi Boughdiri, a indiqué que le Championnat national des motocycles a été lancé dans sa nouvelle formule en 2016, avec la victoire du club “Motargia”. Il a précisé que chaque édition du championnat comprend au moins trois étapes, chacune organisée par un club local sous la supervision de la Fédération.

La saison actuelle a commencé avec la première étape en janvier à Matmata, organisée par le club “Predator”, suivie de la deuxième étape en février à Monastir, exceptionnellement organisée par la Fédération elle-même. La troisième étape se tiendra les 26 et 27 avril à Matmata et Tataouine, sous l’organisation du Tunis Moto Club. Quant à la quatrième et dernière étape, elle sera organisée par le Club des Motocycles de Kairouan en septembre prochain.