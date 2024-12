“Rallye des Jeunes pour la Sécurité Routière” : Première édition dans le Sud tunisien

Les Observatoires nationaux de la Jeunesse et de la Circulation organisent, les mardi et mercredi 24 et 25 décembre, le “Rallye des Jeunes pour la Sécurité Routière” dans le Sud tunisien, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Automobiles et la Fédération Tunisienne du Sport pour Tous.

Ce rallye, le premier du genre, vise à attirer les jeunes des gouvernorats de Kébili, Gafsa et Gabès, titulaires d’un permis de conduire récent (moins de deux ans) dans le but d’améliorer les indicateurs de la sécurité routière chez cette tranche d’âge. Il constitue également une opportunité pour renforcer la communication entre les observatoires de la circulation et de la jeunesse, afin de mieux comprendre les comportements des conducteurs débutants et évaluer leur niveau de sensibilisation à la sécurité routière.

Ce projet sera étendu à d’autres régions du pays, en tenant compte des spécificités locales et en adéquation avec le nouveau découpage administratif régional.

Le départ sera donné à 10h00 à partir de la ville de Douz (gouvernorat de Kébili) en direction de Gafsa, où l’arrivée des participants est prévue à 14h00 au complexe de la Jeunesse de la ville.

Lors du deuxième jour du rallye, les concurrents prendront le départ à 09h00 vers la ville de Gabès, dernière étape de la course au terme de laquelle des récompenses seront distribuées aux vainqueurs.

Parallèlement à cet évènement, plusieurs ateliers seront organisés dans les maisons de la jeunesse de Douz, animés par des représentants de l’Agence Technique des Transports Terrestres, de l’Observatoire National de la Circulation, du Croissant-Rouge et de l’Association de Robotique. Ces ateliers porteront principalement sur la vérification des véhicules et de leurs équipements (pneus, freins, niveaux d’huile et d’eau), la sensibilisation à l’importance du respect du code de la route, des formations en premiers secours, ainsi qu’un atelier sur la robotique.