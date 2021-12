Le coup d’envoi du 4e championnat du mon de pêche sportive “Masters des plus de 55 ans” a été donné ce dimanche à la Médina de Hammamet lors d’une cérémonie organisée par la Fédération tunisienne des pêches sportives (FTPS).

Ces Masters qui se poursuivront du 12 au 18 décembre, réuniront des concurrents originaires de six pays différents, à savoir la Tunisie (Pays hôte), la Hollande, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et la Croatie.

A cette occasion, le président de la FTPS), Fethi Bayar, a déclaré que ce championnat du monde, organisé en collaboration avec la Fédération internationale de la pêche (FIPS) et les ministère du sport et du tourisme, tend à promouvoir les compétences tunisiennes en matière de pêche sportive et à booster le tourisme, notamment, sportif à Hammamet.

Pour lui, il s’agit d’une occasion pour la sélection nationale de se mesurer aux grosses pointures et de promouvoir davantage cette pratique dans le pays.

S’agissant de la compétition, Bayar a fait savoir que le coup d’envoi effectif du tournoi sera donné le 14 décembre sur l’une des plages de la ville, indiquant que les points seront comptabilisés sur la base de la longueur du poisson pêchés, lesquels seront par la suite remis dans l’eau dans un souci de préservation de la nature de la faune sous-marine.