Plus de 20 Etats membres de la Commission générale des pêches pour la méditerranée (CGPM) dont la Tunisie a adopté trente-quatre mesures visant à assurer la conservation, la gestion durable des ressources marines vivantes, ainsi que le développement d’une aquaculture viable en Méditerranée et en mer Noire.

Ces mesures ont été adoptées lors de la quarante-sixième session de la commission relevant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

Qui a été clôturée, samedi, à Split, en Croatie, indique un communiqué de la FAO. Selon l’agence onusienne, cette 46e session a été “l’une des plus productives” de l’histoire de la commission qui est une organisation régionale de gestion des pêches qui peut formuler des recommandations contraignantes pour le développement de la pêche et de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire.

Chaque année, des recommandations et des résolutions sont proposées et votées alors que les membres de la CGPM conviennent d’un plan de travail pour les années à venir. Cette année, 34 décisions au total ont été adoptées à l’unanimité, dont 24 recommandations contraignantes, soit le nombre “le plus élevé adopté jusqu’à présent”.

Les propositions étaient centrées sur trois thèmes principaux à savoir l’amélioration de la gestion des pêches, la résolution des problèmes climatiques et environnementaux dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et le renforcement de la conformité.

Ainsi, les membres, dont l’UE, ont convenu de mettre en place un plan d’action régional visant à protéger les espèces vulnérables, notamment les oiseaux marins, les cétacés et les tortues marines, outre les espèces en danger critique d’extinction, comme l’anguille européenne et les esturgeons de la mer Noire.

Ils se sont également mis d’accord afin d’élaborer une feuille de route pour la création d’une zone de pêche réglementée afin de protéger les Monts de Coraux de Cabliers de la Mer d’Albora.

D’autre part, deux programmes permanents relatifs à l’inspection et à la surveillance dans les eaux internationales ont été lancés, indique la FAO, annonçant également la mise en place de nouveaux systèmes de documentation des captures de turbot de la mer Noire et de corail rouge de Méditerranée. Ces systèmes contribueront à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Lors de cette réunion, un engagement politique “fort” a également été démontré en ce qui concerne la création d’un système régional de surveillance et de contrôle des navires par la CGPM lors de sa prochaine session annuelle.

Les participants à la session ont formulé une série de propositions pour la décarbonisation du secteur aquacole, notamment la promotion de sources d’énergie durables, de techniques de séquestration du carbone et de méthodes de production à faible impact, ainsi que le lancement d’un plan régional sur le climat.