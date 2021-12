L’Association tunisienne de gouvernance et d’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les postes de décision (ATGEC) a appelé, mercredi 8 décembre 2021, à unir les efforts pour stopper la violence institutionnelle à l’encontre des femmes et de bénéficier de la contribution des compétences féminines dans la fonction publique en particulier et dans les efforts déployés pour faire sortir le pays de la crise économique et sociale qu’elle traverse.

Dans un communiqué publié à la clôture de la manifestation “16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes”, cette association a revendiqué une représentation équilibrée des femmes et des hommes au niveau des nominations aux postes de décision et des recrutements dans la fonction publique qui s’applique aussi à la sélection du personnel, précisant que les femmes ne représentent que 37% des salariés de la fonction publique et que leur taux d’accès aux postes de responsabilité ne dépasse pas les 30% contre 70% pour les hommes.

L’ATGEC a appelé également à la dénonciation des discriminations de genre dans les administrations et établissements publics et à la sensibilisation aux compétences féminines dans les domaines techniques et économiques.

Elle a souligné l’importance de la mise en place d’un plan et des mesures en faveur de l’égalité de l’emploi dans la fonction publique et les institutions et instances publiques, outre des mesures pour la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et d’autres mesures exigeant une protection particulière.

Cette association a émis des propositions concernant l’aménagement des congés de maternité et de paternité et une meilleure prise en charge des taches familiales et domestiques par le conjoint et aussi par les entreprises et les collectivités locales.