Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées organisera un certain nombre d’activités et d’événements dans le cadre d’un programme spécifique visant la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des enfants et des femmes à l’occasion de la célébration du mois de la protection de l’enfance, du 20 novembre au 20 décembre prochain.

Selon un communiqué du ministère, ces activités s’inscrivent également dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes, une campagne internationale qui s’étend du 25 novembre au 10 décembre, et de la Journée nationale de la famille, célébrée le 11 décembre de chaque année.

Le ministère de la Famille a souligné que ce programme sera mis en œuvre dans le cadre d’une approche participative avec les structures gouvernementales concernées, les associations actives dans le domaine et le secteur privé dans le cadre de la responsabilité sociétale, et ce aux niveaux central et régional, du 20 novembre 2024 au 20 novembre 2025.

Les principales activités comprennent le lancement de la stratégie nationale de protection des enfants de la cyber-violence, le démarrage de l’activité de la commission nationale chargée du suivi des programmes de lutte contre les différentes formes de violence à l’égard des enfants, la présentation des résultats de l’étude achevée sur les pratiques disciplinaires violentes à l’égard des enfants, en plus de l’organisation d’une rencontre avec les institutions pour enfants du secteur privé pour les sensibiliser à l’importance du travail conjoint pour promouvoir les institutions de l’enfance et soutenir les efforts nationaux visant à l’amélioration et la protection de l’enfance.

Dans le cadre de ses activités de protection des droits de l’enfant et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, le ministère organisera des caravanes encadrées par l’Observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, pour sensibiliser les jeunes et les impliquer dans la défense des droits de la femme, ainsi qu’une journée d’étude intitulée « Diagnostic scientifique des formes de violence à l’égard des femmes pour une prévention efficace ».

Le ministère organisera également un atelier pour présenter les principaux résultats du rapport national sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes pour l’année 2023.

Le ministère mettra en œuvre une stratégie de communication pour contribuer à faire connaître les dispositions de la loi n° 44 de 2024 sur le congé de maternité et de paternité dans la fonction publique et dans les secteurs public et privé, ainsi que les dispositions du décret n° 4 de 2024 sur le régime de protection sociale des ouvrières agricoles.