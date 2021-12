Le Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), M. Ricardo Mourinho Felix se rendra en Tunisie du 08 au 10 décembre 2021, pour une visite de travail au cours de laquelle il rencontrera des membres du gouvernement, le Gouverneur de la Banque Centrale, des chefs d’entreprise ainsi que des représentants du monde diplomatique.

«C’est ma première visite dans la région en tant que Vice-Président de la BEI et je suis très heureux que ça soit en Tunisie. La BEI a un partenariat fort et de grande qualité avec la Tunisie et les Tunisiens depuis de nombreuses années. » a déclaré le Vice-Président juste avant de partir. Et d’ajouter : « Cette visite sera l’occasion de montrer à quel point la BEI est mobilisée pour soutenir la Tunisie face aux défis économiques auxquels elle est confrontée à ce jour. Le soutien au secteur privé et à l’innovation est notamment au cœur de nos priorités pour soutenir la relance et l’emploi. »

M. Mourinho interviendra lors de la 35ème édition des Journées de l’Entreprise, placées sous le haut patronage du Président de la République Tunisienne, M. Kais Saied. Le Vice-Président de la BEI présidera notamment une table ronde, organisée par la BEI et à laquelle seront conviés décideurs politiques, banquiers et chefs d’entreprises pour discuter du climat des affaires et des financements du secteur privé en Tunisie.

Autre point fort de cette mission : la signature de nouveaux contrats de financement dans des domaines clefs pour l’économie tunisienne, tels que le soutien à l’innovation et aux micro-entrepreneurs.

Ricardo Mourinho Felix est vice-président et membre du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement depuis le 16 octobre 2020. Il a notamment comme responsabilités les relations institutionnelles avec l’Espagne et le Portugal, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et les États d’Amérique Latine et des Caraïbes.