Des acteurs tunisiens du projet européen ” Fish Med Net ” (Fishery Mediterranean Network) ont mis l’accent sur la nécessité “d’une refonte du cadre réglementaire du partenariat public privé en Tunisie qui s’avère inadapté à la pêche artisanale, selon un communiqué publié lundi.

Ces acteurs réunis samedi 4 décembre, à l’Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte, à l’initiative de l’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale, ont également évoqué le niveau des investissements quasi-nul depuis l’adoption de la loi sur le ppp en 2017.

Ils ont souligné, d’après la même source, l’urgence de revoir les procédures d’octroi des concessions dans le cadre de ce partenariat, afin de structurer cette filière et apporter des solutions rapides aux questions relatives à la spécificité de la pêche et l’aquaculture, aux problèmes environnementaux et à l’irrégularité de l’activité de la pêche artisanale.

Les membres de l’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale ont, à cette occasion, souligné la nécessité de l’engagement des autorités publiques, organisations professionnelles et du secteur privé à être à l’écoute des acteurs de ce secteur et ont plaidé pour une approche participative à même de renforcer la pérennité de la chaîne de valeur tout en appelant à accorder une une attention particulière au rôle des femmes et des jeunes dans ce domaine .

Un consortium transfrontalier de 5 pays méditerranéens à savoir la Tunisie, la France, l’Italie, Le Liban et la Palestine a été formé autour du projet européen ” Fish Med Net ” (Fishery Mediterranean Network) dans l’objectif d’apporter un soutien considérable au secteur de la pêche artisanale en Méditerranée, d’après le communiqué.

Le projet ” Fish Med Net ” initié dans le cadre du Programme ENI CBC Med ” Bassin maritime Méditerranée “, vise à favoriser la création des MPMEs pour les jeunes dans le secteur de la pêche, en augmentant leur potentiel de diversification et d’intégration.

Des alliances entre entreprises combleront l’écart d’intégration entre les MPME en favorisant des modèles commerciaux et des activités de marketing en commun.

Le projet “Fish Med Net” oeuvre également, à développer les compétences des autorités publiques pour encourager un développement durable et efficace du secteur de la pêche.