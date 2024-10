L’Arab Tunisian Bank (ATB) renforce son engagement en faveur du développement durable à travers sa participation active au programme ADAPT (Appui au Développement Durable dans le Secteur de l’Agriculture et de la Pêche Artisanale en Tunisie). En accompagnant les opérateurs privés dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche artisanale et de l’aquaculture durables et les chaînes de valeur associées, l’ATB les aide à développer leurs projets tout en favorisant des pratiques durables et responsables.

Financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS), le programme ADAPT dispose d’une enveloppe de 70 millions d’euros et vise à appuyer les investissements privés des acteurs (exploitations familiales, PME/PMI, SMSA/P, GDA/P et GIE) opérant en Tunisie dans ces secteurs clés. Ce programme permet de financer, entre autres, l’acquisition de matériels et d’équipements neufs, de matières premières nécessaires à la production, des travaux de construction et d’aménagement, des études techniques et différents services liés à la mise en œuvre des projets. L’objectif est d’améliorer les performances économiques, sociales et environnementales des opérateurs privés engagés dans des chaînes de valeur basées sur des systèmes de production écologiques et durables.

À travers cette implication marquée, l’ATB affirme sa position de partenaire stratégique du développement durable dans un secteur primordial pour l’avenir de la Tunisie. Consciente des défis posés par les changements climatiques, l’épuisement des ressources naturelles et la fragilité de la balance alimentaire, l’ATB a intégré la finance verte comme une priorité dans ses processus de financement. En facilitant l’accès aux crédits pour les opérateurs éligibles au programme ADAPT, l’ATB encourage la transition vers des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

En parallèle, des formations et des montées en compétences seront proposées aux équipes de la banque pour mieux accompagner les clients et répondre à leurs besoins spécifiques. Les clients de l’ATB souhaitant bénéficier de cet appui financier et de la contribution ADAPT peuvent soumettre leurs demandes via la plateforme dédiée : https://plateforme.adapt-tunisie.org.

Avec le programme ADAPT, l’ATB réaffirme son engagement en faveur de la durabilité et de l’innovation au service d’une agriculture et d’une pêche plus résilientes.