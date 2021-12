La Caisse des dépôts et de consignations (CDC), acteur de l’investissement de long terme au service de l’intérêt général, clôture l’année 2021 par le lancement de sa nouvelle plateforme e-learning ” CDC Online Academy ” financé par l’Agence française de développement (AFD); avec une assistance technique d’Expertise France.

S’inscrivant dans le cadre de sa politique de digitalisation de la formation, cette plateforme permettra à l’équipe CDC de lancer une nouvelle expérience d’apprentissage axée sur la flexibilité, l’autonomie et le partage.

L’implémentation d’une plateforme de formation est considérée comme un choix stratégique pour la CDC qui mise sur le développement des compétences de ses collaborateurs.

La ” CDC Online Academy ” permettra un accès continu à des programmes personnalisés et adaptés garantissant un apprentissage moderne et à la pointe des tendances internationales en matière d’investissement, soft skills, et tout autre programme jugé utile à son activité et à l’atteinte de la performance et des objectifs visés.