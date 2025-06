La Caisse des Dépôts et Consignations a annoncé, jeudi, le lancement d’un appel à candidatures aux bénéficiaires du projet « Femmes et Accélération pour les Startups et TPE » (FAST), afin de participer à la foire commerciale intra-africaine «ITAF 2025» prévue du 4 au 10 septembre 2025, à Alger.

Les candidates doivent être actives dans les secteurs de la construction et du bâtiment, la santé, l’industrie pharmaceutique, le numérique et l’enseignement supérieur, indique la CDC, ajoutant que la clôture des candidatures est fixée au 19 juin courant.

Cette participation à cette foire permettra aux femmes entrepreneures, de gagner en visibilité sur le marché africain, d’établir des contacts avec des partenaires commerciaux stratégiques et d’intégrer un réseau d’acteurs économiques et institutionnels panafricains.

Mis en œuvre par la CDC, le projet FAST est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), avec l’appui technique d’Expertise France.