La Tunisie prendra part au salon de la tech mondiale “London Tech Week 2025 ” qui se tiendra du 9 au 13 juin, à Londres au Royaume Uni, à travers un pavillon national de 36 m2 qui abritera 10 startups technologiques tunisiennes, dont 5 sont dirigées par la diaspora tunisienne, a fait savoir le directeur exécutif de la CONECT International, Bilel Ben Hamida.

S’exprimant lors d’une info-session organisée mercredi, au siège de la CONECT, pour présenter le salon, Ben Hamida a indiqué que la délégation tunisienne sera conduite par la CONECT International et la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) précisant qu’il s’agit d’une première pour la CONECT sur le marché britannique.

Il a ajouté qu’outre les 10 startups qui meubleront le pavillon national, la délégation tunisienne comportera également entre 20 et 30 entreprises nationales qui manifesteront l’intérêt de prendre part à ce salon.

D’après lui, les participants à ce salon auront l’occasion d’explorer les dernières avancées technologiques, de tisser des liens avec leurs pairs et de découvrir de nouvelles opportunités d’investissement et de financement.

La participation tunisienne est également soutenue par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart Capital, société mandatée par le gouvernement tunisien pour mettre en œuvre le programme Startup Tunisia.

Prenant part à cette info-session, la directrice générale de la CDC, Nejia Gharbi, a souligné que la participation tunisienne à ce salon va permettre d’accroître la visibilité de l’écosystème national de startups, de promouvoir le potentiel du pays en la matière et de renforcer l’interconnexion avec les startups de la diaspora tunisienne et les écosystèmes des startups d’autres pays.

London Tech Week 2025 est un événement technologique de premier plan qui rassemble des leaders de l’industrie, des innovateurs et des passionnés du monde entier. Il propose une gamme variée de sessions, d’ateliers et de conférences animés par des experts et des professionnels de tous horizons.