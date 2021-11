La Tunisie abrite, durant une journée entière, la première édition de l’événement « The Blockchain Fest », première conférence hybride nord-africaine sur la blockchain ; l’événement soutenu par Paxful , une plateforme fintech d’échange pair-à-pair, prévue pour lundi 29 novembre 2021 dans un hôtel à Tunis.

Cette journée rassemblera des personnes physiques et morales et sera dédiée aux échanges et discussions sur le développement de la blockchain et la croissance des actifs digitaux dans la région de l’Afrique du Nord.

Ray Youssef, CEO et co-fondateur de Paxful, se dit ravi de rejoindre The Blockchain Fest en tant que sponsor, ajoutant qu’«il est essentiel que nous partagions nos compétences avec des communautés à travers le monde et leur donnons l’opportunité de contrôler leur liberté financière ».

L’événement sera rehaussé également par la présence d’acteurs spécialisés dans la blockchain et la technologie financière « Fintech ». Ainsi près de 40 experts opérant dans l’espace blockchain, le paysage réglementaire, l’entreprenariat et les médias prendront part aux débats, séminaires, et aux sessions de questions-réponses sur les thématiques des actifs digitaux et la technologie de la blockchain.

Les participants peuvent s’inscrire pour se joindre à un événement qui réunira près de 100 participants en mode présentiel et près de 500 participants en ligne.

Le Blockchain Fest aura un impact sur le développement progressif de la blockchain et des actifs digitaux dans la région MENA. Les pays de la région de l’Afrique du Nord (Égypte, Maroc, Tunisie et Algérie) ne cessent de montrer des signes forts et dynamiques d’implication et de mieux appréhender les opportunités dans l’espace de la blockchain et des actifs numériques…

