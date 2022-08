Binance, le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructures de crypto-actifs au monde, lance un hub d’éducation crypto dans la capitale camerounaise, Yaoundé, et ce en collaboration avec Inoni Tech, un hub technologique à but non lucratif fournissant des ressources et des formations aux jeunes à travers l’Afrique francophone.

Il s’agit d’un hub crypto unique en son genre, qui sera un centre de formation pour des sessions d’éducation en personne sur la blockchain. Grâce à ce centre, Binance fournira aux amateurs de crypto-actifs davantage de ressources pour prospérer au sein de l’écosystème et favoriser les connexions hors ligne.

Situé à Bastos, le centre créera une expérience plus fluide, plus sûre et plus pratique pour les Binanciens et les débutants en crypto en général. Grâce à des événements réguliers en personne, le centre sera le point focal de la communauté en ce qui concerne l’éducation blockchain, les dernières nouvelles cryptos et les formations.

Depuis le lancement de la série de cours Binance Masterclass, Binance a sensibilisé plus de 600 000 Africains aux crypto-actifs, certains en présentiel, d’autres virtuellement. Le lancement du crypto hub permet d’aller plus loin dans les efforts de formation, en renforçant la confiance et en créant des liens.

« Les Africains continuent d’interagir avec la crypto de multiples façons, établissant certains des cas d’utilisation les plus importants et des opportunités pour une plus grande inclusion financière. Grâce au hub crypto de Binance, nous voyons une approche plus sur le terrain comme une étape essentielle pour démystifier les concepts, favoriser la bonne compréhension des nombreuses opportunités que l’éducation, le web3.0, et l’écosystème blockchain peuvent apporter au Cameroun et, en fin de compte, à l’Afrique francophone », a déclaré Carine Dikambi, responsable de l’Afrique francophone chez Binance.

En apportant plus d’expériences en personne, Binance se rapproche de l’objectif d’améliorer la culture et l’adoption de la crypto dans la région. En outre, les sessions régulières de formation aux compétences contribueront à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les Camerounais – beaucoup d’entre eux étant en mesure d’acquérir de nouvelles compétences afin de rester employables à l’échelle mondiale.

—————-

À propos de Binance :

Binance est le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructure de crypto-actifs au monde, avec une suite de produits financiers qui comprend la plus grande bourse d’actifs numériques en volume.

Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance a pour objectif d’accroître la liberté de l’argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de crypto-monnaies, notamment : trading et finance, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, solutions de décentralisation et d’infrastructure, et plus encore.