Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, en recevant l’ambassadeur d’Australie à Tunis (avec résidence à Malte), Jennifer Claire Cartmill, a souligné l’importance de la tenue de la 3e session des concertations politiques entre les deux pays.

Jerandi a saisi cette occasion pour donner à son hôte un aperçu sur les développements politiques en Tunisie, à la lumière des mesures prises par le président de la République le 25 juillet 2021 “dans le strict respect de la Constitution et conformément aux attentes des Tunisiens”, selon un communiqué publié par le département.

Il a réaffirmé la détermination de la Tunisie à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines et à consolider les relations économiques et commerciales, ainsi que les investissements entre les deux pays, en particulier dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’agriculture, sans oublier la santé, l’enseignement, la recherche scientifique en médecine et l’industrie pharmaceutique.

De son, la diplomate australienne indiquera que son pays soutient les initiatives propres à améliorer la situation économique. Elle a abordé les projets de coopération en Tunisie dans le domaine du phosphate principalement. L’ambassadeur a, dans ce sens, évoqué l’intention de la société “Fortescue Future Industries” de réaliser un méga projet à forte intensité d’emploi.

Les deux pays partagent les mêmes valeurs démocratiques, a relevé l’ambassadeur qui a salué le rôle d’avant-garde de la Tunisie dans le monde arabe, en termes de respect des droits de la femme et de l’Etat de droit.

Par ailleurs, l’entretien a permis de discuter des développements sur la scène libyenne et des rencontres régionales de soutien à la stabilité dans ce pays.

Dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères a mis l’accent sur le rôle positif de la Tunisie, dans le cadre du mécanisme de dialogue inter-libyen et son engagement à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux en vue d’assurer la réussite du processus électoral et la stabilité dans ce pays frère.