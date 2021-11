Les musées du patrimoine traditionnel en Tunisie seront au centre d’une conférence scientifique prévue, les 19 et 20 novembre, au Musée du patrimoine traditionnel de Djerba.

Cette conférence est organisée par l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine (INP), le Conseil international des Musées (ICOM), l’ICOM Tunisie, l’Alliance régionale de l’ICOM pour les pays arabes et le Comité international pour les musées et collections d’ethnographie.

Ce rendez-vous abordera la réalité et les défis pour des musées du patrimoine, à la lumière des grandes mutations dans le monde causées notamment par la crise sanitaire.

Il réunira des experts tunisiens dans le patrimoine et la conservation muséale. Les interventions porteront sur divers thèmes dont on cite “Pour une approche dynamique de valorisation muséale locale du patrimoine traditionnel”, “Quel avenir pour les musées d’art et tradition populaires en Tunisie?”, “Pour une meilleures attractivité des musées du patrimoine traditionnel en Tunisie” et “l’Avenir numérique des musées et des collections patrimoniales”.

Dans une période où la crise de Covid-19 continue d’affecter le monde, les musées dans le monde sont au centre des activités de l’ICOM à travers une série de rencontres et conférences d’envergure nationale et régionale.

Les musées régionaux et leur plan de relance dans un monde en changement est le thème de la Conférence annuelle du Comité international pour les Musées régionaux, relevant de l’ICOM, prévue les 24 et 25 novembre 2021.

Cette conférence qui se tient pour la deuxième année consécutive en ligne, abordera des thèmes en lien avec les nouvelles pratiques muséales et sociales engendrées par la crise sanitaire en plus des désastres naturels et les mouvements de société dans le monde.

Elle jettera la lumière sur les défis qui se posent pour les musées régionaux et leurs communautés en vue de s’adapter dans un monde en pleine mutation sociale et numérique, tout en gardant les principes de base pour leur fonctionnement.