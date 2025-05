La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a annoncé, dimanche soir, depuis Salakta, près de Mahdia, qu’une proposition a été faite en vue d’inscrire le costume traditionnel de Mahdia et la « Jebba » tunisienne au patrimoine immatériel de l’UNESCO”.

La ministre s’exprimait à l’occasion de la cérémonie clôture de la 34ème édition mois du patrimoine qui a eu lieu au Musée archéologique Salakta indiquant un évènement qui se tient au terme d’un mois riche en festivités dédiées au riche patrimoine matériel et immatériel national.

Organisé chaque année du 17 avril au 18 mai, le mois du patrimoine 2025 a été placé sous le thème “Patrimoine et art, mémoire de civilisation”.

La ministre a souligné que le choix porté sur le musée de Salakta pour abriter la cérémonie de clôture de cet évènement s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère en vue de promouvoir le patrimoine culturel national à travers l’usage des technologies.

Elle a évoqué le « Hackathon » immersif lancé depuis Salakta et visant à valoriser le patrimoine par le biais du numérique, indiquant une première expérience à laquelle a participé un groupe de jeunes et 20 institutions culturelles émergentes.

Baptisée « Hack the Heritage – Édition Salakta » ce Hackathon tenu du 15 au 18 mai, est une initiative organisée en partenariat entre le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), la Cité de la Culture et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Cet évènement a pris fin par la remise des prix aux lauréats.

La programmation culturelle et artistique au musée de Salakta a été marquée par un mapping projeté sur la façade du musée et une visite virtuelle dans l’histoire du musée et de la région à travers des images basées sur la technologie de l’hologramme.

Le musée de Salakta est situé au village côtier de Salakta, un nom dérivé du toponyme latin Sullecthum. Construit dans les années 1980, à côté d’une nécropole romaine, le musée expose des objets archéologiques provenant de l’antique Sullectum ainsi que d’autres agglomérations côtières avoisinantes.

Dans les trois salles du musée sont exposées des antiquités puniques et romaines découvertes dans le site de Sullecthum et sa région. La période punique est représentée par des objets funéraires dont un sarcophage en bois, du IVe s. av. J.-C., et des poteries : jarres, lampes, écuelles en terre cuite modelée. La période romaine est représentée par des objets qui reflètent la prospérité économique de Sullecthum en tant que ville portuaire.

Plusieurs spectateurs, notamment des créateurs, ont assisté à cette soirée de clôture du 34ème mois du patrimoine qui a pris fin par un spectacle de la Troupe nationale des arts populaires.

Des manifestations dans toutes les régions de la République sont programmées tout au long du mois du patrimoine afin de réfléchir aux moyens de développer, relancer et valoriser le patrimoine local et régional.

Le 34ème Mois du patrimoine a été ouverte au site archéologique de Kerkouane, au Cap Bon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de “Journée mondiale des monuments” (18 avril) alors que sa clôture avec la “Journée internationale des musées” (18 mai).

La Journée internationale des musées placée cette année sous le thème « L’avenir des musées au sein des communautés en constante évolution », est célébrée en Tunisie à travers une programmation assez variée et la gratuité d’accès aux sites, monuments et musées.

La Journée internationale des musées (JIM) a été instituée en 1977 par le Conseil International des Musées (ICOM) pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.

Le thème de cette année vise à mettre en lumière l’importance des musées à une époque de profonds changements sociaux, technologiques et environnementaux, où ils évoluent pour relever les défis d’aujourd’hui tout en façonnant les possibilités de demain.