Dans le cadre de l’événement “Novembre Gourmand” qui se tient du 29 Octobre au 21 Novembre 2021 à les Halles Concept Store la Soukra, se tiendra demain 5 novembre (à partir de 16H00) une rencontre intitulée “Histoire culinaire de la Tunisie” animée par le conteur et historien Abdessattar Amamou.

La gastronomie tunisienne dispose d’un répertoire authentique très riche avec des noms très originaux derrière chacun se cache une histoire qui mérite d’être connue. Madfouna, lablebi, kafteji, ma39ouda, fonde9 el ghalla, tajine, boulis mkattef, 3in sbanyoureya, chakchouka, brik et la liste est encore très longue… Des spécialités sucrés et salés tunisiennes inspirées d’une tradition ancestrale de culture gastronomique et crées à partir des héritages culturels successifs berbères, puniques, arabes, juifs, trucs, grecs, italiens…

La cuisine tunisienne à la fois méditerranéenne, africaine et orientale est riche et élaborée, avec de nombreuses spécialités. les curieux et avertis sont invités pendant l’événement ” Novembre Gourmand ” à venir satisfaire leur curiosité et découvrir l’histoire du patrimoine culinaire tunisien avec l’incontournable ” Abdessattar Amamou ” ou ” l’amour de l’histoire tunisienne et l’art de la rhétorique “. Il s’agit d’un voyage dans le temps avec l’historien qui va donner libre cours à son talent de contour et livrer les petits secrets des histoires délicieuses sur notre gastronomie tunisienne.