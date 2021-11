L’association “Kolna nemchiw” organise, le 7 novembre 2021, en collaboration avec la municipalité de Carthage et l’Amvpcc (Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle), “La Marche carthaginoise appuyée par le projet “Promotion du tourisme durable” qui est une action conjointe de l’Union européenne (UE) et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” mise en oeuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du tourisme.

Le programme prévoit une marche thématique dans un circuit plein d’histoire avec des visites des monuments notamment l’amphithéâtre romain de Carthage.

Pour les amateurs du vélo, il y’a possibilité de louer un vélo via le partenaire de l’événement Le Lemon Tour, pour un tour à Carthage.

Le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” représente le volet ” Diversification et renforcement de la qualité de l’offre touristique ” de ” Tounes Wijhetouna ” – programme d’appui à la diversification du tourisme, au développement de chaînes de valeur de l’artisanat et du design et à la valorisation du patrimoine culturel, qui vise à diversifier l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel.

L’objectif global du programme Tounes Wijhetouna est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie.

Dans le cadre du développement des produits touristiques, le projet propose notamment un accompagnement technique aux acteurs du tourisme pour le développement des produits touristiques axés sur le tourisme culturel, le tourisme culinaire et le tourisme en plein air, et ceci dans plusieurs régions de la Tunisie (Carthage, Médina de Tunis, Tozeur…) en suivant une approche collaborative basée sur la concertation et permettant de proposer des actions adaptées aux besoins des acteurs et à la réalité du terrain.

Le projet sera composé des différentes activités offertes par les acteurs de la région : sorties culturelles, expériences immersives, danse traditionnelle, festivals street-food, cooking classes, hébergement alternatif, plats traditionnels et produits de terroir.