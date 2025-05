Les ministères du Tourisme et de l’artisanat Tunisien et malgache ont scellé un partenariat visant à renforcer les échanges, à encourager les investissements communs et les projets innovants, appuyer les activités pour garantir le développement durable, promouvoir le tourisme et l’artisanat et renforcer les relations touristiques entres les deux pays.

Une convention en la matière a été signée, vendredi à Tunis, entre le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya et son homologue malgache, Viviane Dewa.

D’une durée de cinq ans, cette convention vise à renforcer la coopération institutionnelle et au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que la coopération entre les structures professionnelles.

Elle porte, également, sur l’organisation des salons, des foires et des ateliers périodiques pour permettre aux investisseurs de présenter et de promouvoir des projets touristiques communs.

Il s’agit, en outre, de développer les flux touristiques entre les deux pays et avec les autres pays, l’amélioration de l’attrait des sites touristiques des deux pays, l’échange des expertises et des délégations d’experts, l’incitation à la participation commune dans les salons et les foires de tourisme.

L’accord en question prévoit aussi l’élaboration de programmes de formation en faveur des diplômés du secteur, l’échange des stagiaires pour effectuer des stages dans les unités touristiques, outre la promotion de l’innovation pédagogique dans la formation touristique et hôtelière et le développement du tourisme durable.

S’agissant du domaine de l’artisanat, la convention porte sur l’échange des informations sur les politiques et les stratégies de développement de l’artisanat et le renforcement des capacités des institutions de tutelle notamment en termes d’organisation du secteur et de gestion et la dynamisation des villages artisanaux.

Elle prévoit, aussi, l’échange d’expertises dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs de l’artisanat et dans l’amélioration de la qualité, de l’innovation et de la protection des produits artisanaux.

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya a souligné que cette convention offrira des perspectives importantes aux secteurs du tourisme et de l’artisanat via le renforcement de la formation et du système de nomes, outre la promotion de la destination tunisienne.

De son côté, la ministre a qualifié cette convention d’historique vu que la Tunisie dispose d’une expérience riche dans le domaine des services touristiques et l’artisanat, outre la valorisation de l’expérience malgache dans l’artisanat et sa mise à la disposition des artisans tunisiens.