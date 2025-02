« Notre vision assure Helmi Hassine, DG de l’ONTT » est de positionner la Tunisie en tant que destination où le rapport qualité-prix resterait excellent, mais où l’authenticité et la diversité sont également au rendez-vous afin d’élargir le champ de la clientèle et de cibler celles qui sont en quête d’expériences variées et de qualité ».

Ainsi à l’ONTT, on s’oriente de plus en plus vers la diversification du produit touristique. Il ne s’agit plus d’être une destination « low cost » ou pour changer de lexique une destination compétitive avec un bon rapport qualité-prix. Les décideurs du tourisme adoptent aujourd’hui une approche socio-durable, inclusive et humaine dans leurs stratégies et politiques de développement. „Notre objectif est d’offrir aux clients une expérience immersive qui va au-delà de l’hospitalité traditionnelle. Cela pourrait inclure des activités culturelles, des visites guidées de nos sites historiques. L’hôtel peut également accueillir des événements thématiques ou des spectacles mettant en valeur le patrimoine tunisien, créant ainsi un séjour unique et mémorable pour les clients ».

Valoriser un riche patrimoine culturel qui remonte très loin dans l’histoire du pays à travers des circuits touristiques thématiques innovants, susceptibles d’attirer une clientèle prête à investir davantage, représente un des socles des stratégies promotionnelles du tourisme tunisien.

“Le tourisme tunisien se réinvente en misant sur la richesse de son patrimoine et la diversité de ses expériences.”

Parmi les produits les plus en vogue mis en place par le ministère du Tourisme ainsi que l’ONTT, nous pouvons citer les produits suivants :

La Route Culinaire

La Route Culinaire de Tunisie est une nouvelle offre touristique durable qui propose aux voyageurs de (re)découvrir le patrimoine culinaire de la Tunisie. Elle a été développée dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna ».

La Route du Patrimoine-UNESCO

La « Route du Patrimoine UNESCO », est déployée sur 11 étapes correspondant aux 9 sites du patrimoine mondial (l’amphithéâtre d’El Jem, les sites archéologiques de Carthage et Dougga, les médinas de Kairouan, Sousse et Tunis, la Cité punique de Kerkouane, le patrimoine de l’île de Djerba ainsi que le Parc national d’Ichkeul) et de 2 éléments du patrimoine culturel immatériel (PCI) situés dans deux territoires définis répartis sur le territoire tunisien (« les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » et « la pêche à la charfiya aux îles Kerkennah »)

La Route Cinématographique

La Route cinématographique est un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement d’un tourisme durable en Tunisie. L’objectif est de drainer une nouvelle catégorie de touristes nationaux et internationaux, contribuer à l’amélioration de revenus et créer des emplois inclusifs en faveur de la population locale. C’est une initiative qui entre également dans le cadre de l’action “Tounes Wijhetouna”.

“Les touristes ne cherchent plus seulement des prix bas, ils veulent vivre des expériences uniques et mémorables : la Tunisie l’a bien compris.”

La Route cinématographique invite les touristes cinéphiles et passionnés de tourisme culturel à faire l’expérience d’un voyage immersif en parcourant 9 régions (Tunis, Monastir, Kairouan, Nefta, Deguech, Médenine, Matmata, Tataouine et Djerba) pour visiter 12 sites de tournage des films “Stars Wars”, “Le patient anglais”, “Indiana Jones” et “Monty Python”.

Médina des lumières :

La Médina des Lumières – المدينة ضوي” s’inscrit ainsi comme un rendez-vous incontournable, invitant les visiteurs à découvrir et à célébrer la splendeur de la Médina de Tunis dans un cadre agréable et festif.

Il s’agit d’une occasion pour célébrer la richesse culturelle de la Tunisie et renforcer la position de la Médina de Tunis en tant que destination touristique incontournable.

Les journées romaines – El Jem :

Les journées romaines sont une mise en valeur de la richesse de notre passé qui permet au public de mieux comprendre ce qu’était la vie quotidienne à Thysdrus à l’époque de la domination romaine. Des animations inspirées de l’histoire romaine de la Tunisie sont organisées à l’occasion, tous comme des combats des gladiateurs, de la musique antique et des représentations théâtrales.

A.B.A + ONTT