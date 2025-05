Le ministre de l’Environnement, Habib Abid a donné mardi le coup d’envoi de la mise en œuvre du programme de réhabilitation de la station d’assainissement à Tozeur. L’objectif étant d’accroitre la capacité de la station et de la renforcer par une technologie de traitement tertiaire de l’eau.

Le ministre, a effectué par la même occasion, une visite sur le terrain dans le gouvernorat de Tozeur, et s’est enquis des travaux d’extension de la décharge contrôlée à Tozeur et pris connaissance des problèmes rencontrés. Les travaux doivent prendre fin dans un délai de deux mois, a fait savoir le ministre dans une déclaration aux médias, ajoutant que la visite a été une occasion pour discuter les opportunités de valorisation des déchets et de production de gaz biologique à partir des déchets.

Abid a évoqué également le projet de protection et de développement des oasis, qui a pour but de valoriser les produits de l’oasis, de réhabiliter certains puits et de protéger l’oasis contre la désertification, moyennant une enveloppe d’environ 15 millions de dollars, soit l’équivalent de 45 millions de dinars.

Au cours de la même visite, Abid a inauguré un workshop dédié au développement des fondements de la comptabilité écologique du capital naturel pour un tourisme durable, basé sur la nature en Tunisie, lequel représente un projet visant à valoriser et à développer l’éco-tourisme dans la région.

Il a, à cette occasion, affirmé que l’éco-tourisme en Tunisie bénéficiera d’une certaine législation, notamment, celle qui porte sur l’annulation des autorisations pour la réalisation des projets touristiques sur des terres agricoles, à l’instar des résidences rurales et des espaces touristiques au sein des oasis, dans le but de faciliter les procédures de lancement des projets touristiques dans les sites naturels.

Un deuxième atelier a discuté également la question des changements climatiques, de ses effets les plus marquants, à savoir la désertification et la sécheresse.