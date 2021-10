Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othmane Jerandi, participe, jeudi 21 octobre 2021 à Tripoli, à la “Conférence ministérielle internationale sur l’initiative pour la stabilité en Libye.

Cette participation sera l’occasion de transmettre un message de soutien du président de la République, Kaïs Saïed, aux dirigeants libyens et de ” réaffirmer la solidarité et l’appui tunisiens au peuple libyen dans ce processus politique afin qu’il puisse bâtir un Etat démocratique stable et prospère jouissant de la sécurité et de l’intégrité territoriale, et entamer sa reconstruction “, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 20 courant.