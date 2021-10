Pollutec, le Salon international des services de l’environnement, a été inauguré mardi 12 octobre 2021 à Lyon, chef lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes en France.

La Tunisie, invitée d’honneur de cette 41ème édition du Salon, occupe deux stands au centre du Hall 4, entourés des pavillons des régions françaises et de certains pays européens comme les Pays-Bas.

“La participation de la Tunisie en tant que pays à l’honneur à Pollutec, lui permet d’exposer ses projets et de faire connaître ses besoins en matière de gestion de l’eau et des déchets”, a indiqué à l’ouverture du salon, son directeur, Alexis De Gérard.

Le premier stand tunisien, abrite les principaux organismes nationaux actifs dans le domaine du développement durable à l’instar de la STEG, la SONEDE, l’ONAS, l’APAL, l’ANGED la CPSCL (Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales) dont les représentants vont présenter des exposés sur leur projets dans le cadre du forum Afrique de Pollutec ainsi que le le ministère de l’Agriculture.

Le deuxième stand est dédié au secteur privé tunisien actif dans le “Green Business Tunisia “, où 6 start-ups tunisiennes proposent des solutions innovantes aux visiteurs du salon. Il s’agit notamment de ” Digi Smart Solutions “, qui propose des solutions pour la gestion de la qualité de l’eau (piscines, lacs, eaux usées), ” Aromair “, spécialisée dans la ” fabrication et l’installation des diffuseurs de parfums dotés d’intelligence artificielle permettant de détecter les Virus dans l’air “, “ETE”, active dans l’épuration des eaux des égouts et “KytoProd”, projet de biotechnologie spécialisé dans la production des produits à base de chitosan (capteur de gras) et “GLab”, société de fabrication de laboratoire mobile.

Cette participation a pour objectif de se faire connaître et faire connaître son projet, a indiqué à l’Agence TAP, Mohammed Rammeh, co-fondateur et manager commercial de Zigo-filtre, start up spécialisée dans la fabrication des filtres pour les égouts.

En dépit de son jeune âge, cette start-up a obtenu des marchés auprès de plusieurs municipalités tunisiennes dont celle de la Marsa, précise Rammeh, qui continue encore ses études à l’INSAT.

Augmenter la visibilité de son entreprise en Tunisie et à l’international constitue également l’objectif de Marouane Chalghoum, ingénieur d’études à “Philbert Tunisie”, qui fabrique des équipements hydromécaniques tels que les vannes wagon, les vannes murales et les joints de montage utilisés dans les grands ouvrages hydrauliques.

Outre Philibert Tunisie, qui fait partie du groupe multinational Consolis, 5 autres entreprises locales ou filiales de groupes internationaux prennent part à Pollutec, à l’instar SCET Tunisie, qui gère la gestion des déchets dans des décharges contrôlées dans plusieurs pays africains dont le Sénégal.

Ces entreprises dont la participation est chapeautée par le CEPEX cherchent également à diversifier leur clientèle en Europe et en Afrique, selon Amer Gargouri, représentant de Siele, société basée à Sfax et spécialisée dans la fabrication des armoires électriques, basse tension.

Pollutec compte cette année 2000 exposants contre 2200 en 2018, et ce malgré l’annulation de son format présentiel en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette édition, dont 28% des participations viennent de l’étranger, présente plus de 150 innovations, selon son directeur.

” Il se tient, au moment où les préoccupations environnementales n’ont jamais été aussi fortes après les inondations et les incendies survenus cet été dans plusieurs pays du monde, a-t-il dit, faisant remarquer que des solutions existent, et il appartient aux industriels de s’en approprier.