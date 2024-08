Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) et « Greenov’i », un programme financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par Expertise France soutiendront la participation des startups vertes et des éco entreprises tunisiennes au « Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement » (Pollutec) qui se tiendra, les 26 et 27 novembre 2024, à Paris, en France.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé dans ce cadre. La date limite a été fixée au 23 août 2024.

Les startups vertes et les éco-entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement en amont de la participation, ainsi que la participation à une journée d’exploration qui se tiendra le 25 novembre 2024 à Paris.

Pollutec Paris est un salon leader des solutions en faveur de l’environnement pour l’industrie. Il s’agit d’un nouvel événement qui vient en complément du rendez-vous de Lyon, a-t-on lu sur le portail du salon.

Propose un moment de rencontre à la grande filière environnementale de façon plus régulière, adresser les évolutions de la réglementation et être en phase avec les dernières innovations de du secteur, tels sont les enjeux de cette édition parisienne.

Pollutec Paris 2024 accueillera l’ensemble des 11 grands secteurs présents à Lyon. Il s’agit de la gestion des déchets, la gestion de l’eau, l’énergie et l’efficacité énergétique, les sites et sols pollués, la ville durable, la qualité de l’air, les odeurs et les bruits, l’instrumentation, la métrologie et l’analyse, la gestion et la prévention des risques, la biodiversité et les milieux naturels, les collectifs et les institutionnels et la mer et le littoral.

Greenov’i est un projet de 12 millions d’euros qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables.