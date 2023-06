Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes à la prochaine édition du salon International des équipements, des technologies et des services de l’environnement ” POLLUTEC ” qui se tiendra, du 10 au 13 octobre 2023, à Lyon (France).

Le salon ” POLLUTEC ” est une vitrine des solutions innovantes et des bonnes pratiques dans le domaine de l’environnement. Il s’agit, également, d’un événement incontournable pour les acteurs de l’environnement et de la transition écologique et énergétique.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet évènement sont invitées à soumettre leurs formulaires de participation et à procéder au paiement des frais de participation, via le lien de plateforme suivante : CEPEX (e-cepex.tn) au plus tard le 13 juillet 2023, a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié, lundi.