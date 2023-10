Huit entreprises tunisiennes participent à l’édition 2023 du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement (Pollutec), lequel se tient, du 10 au 13 octobre, à Lyon (France), a fait savoir, mercredi, le CEPEX. Ces sociétés exercent, notamment, dans les domaines de la fabrication de systèmes solaires thermiques, de gestion des déchets solides, de fabrication d’équipements et des solutions innovantes pour le traitement et le recyclage des eaux usées urbaines et industrielles, de construction des infrastructures hydrauliques et des bâtiments…

Le pavillon national, qui s’étend sur une superficie de 84m2, a été inauguré par le Consul Général de la Tunisie à Lyon accompagné des représentants du Consulat.

Durant cette visite, les représentants diplomatiques ont eu l’occasion de prendre connaissance de l’offre tunisienne des exposants du pavillon tunisien ainsi que les nouvelles tendances dans le domaine de l’environnement, les énergies renouvelables, les opportunités commerciales et l’offre concurrente présente au salon.

Il convient de rappeler que ‘’POLLUTEC’’ est un évènement incontournable des solutions environnementales et énergétiques. Il réunit les acteurs de la transition écologique, parmi les fournisseurs de solutions, les leaders, les start-ups, les dirigeants et décisionnaires, les porteurs de projet, les investisseurs…Ce salon qui accueille, chaque année, plus de 50 000 visiteurs venant de 130 pays et plus de 1600 exposants, ambitionne de répondre aux défis planétaires majeurs dont l’érosion de la biodiversité, la pollution et le changement climatique.